«Justin Trudeau doit se trouver un costume de citoyen du Québec» - Harold LeBel

À la veille de la présentation du budget fédéral, le Parti Québécois demande formellement au gouvernement de Justin Trudeau de corriger l’injustice dont sont victimes les travailleurs de la Davie.

«Justin Trudeau a fait une promesse qu’il doit tenir. Le budget fédéral est l’occasion pour lui de dire que la Davie aura sa juste part des contrats maritimes fédéraux», a déclaré Harold LeBel député de Rimouski et porte-parole de l’opposition officielle en matière de stratégie maritime.



Harold LeBel a rappelé l’importance du secteur pour l’économie du Québec. «L’industrie maritime, au Québec, ce sont des dizaines de milliers d’emplois. Au chantier Davie seulement, plus de 1200 personnes y travaillaient avant les fêtes. Il y a aussi des milliers d’autres emplois indirects auprès des fournisseurs qui dépendent de la santé financière de la Davie. On parle de retombées économiques de près de 2 G$», a‑t‑il fait valoir.



Malheureusement, souligne le député, les libéraux de Justin Trudeau ont abandonné notre industrie maritime. «Le gouvernement libéral à Ottawa a le devoir de réparer l’injustice commise contre le Québec avec sa stratégie de construction navale, qui avantage odieusement les chantiers d’Halifax et de Vancouver. Va-t-il tenir la promesse qu’il a faite aux travailleurs, ou s’agissait-il encore de belles paroles? Une fois les caméras retirées, est-ce que Justin Trudeau se rappelle le chantier Davie?», s’est-il questionné.



Le député rappelle par ailleurs Québec à l’ordre : le gouvernement doit défendre les intérêts des travailleurs de chez nous. «Ottawa a abandonné nos travailleurs; or, c’est le rôle de Québec de se lever et d’exiger notre juste part. Nous, au Parti Québécois, nous exigeons que le budget fédéral contienne un engagement ferme et chiffré pour le chantier Davie, et Philippe Couillard devrait faire de même», a‑t‑il conclu.

