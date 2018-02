Invités du Club Richelieu

Lors de son souper hebdomadaire, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait les conférenciers Isabelle Marquis et Charles Lebouthillier. Ceux-ci ont présenté le projet de la Maison L’AUTNID, ressource pour les personnes qui souffrent du handicap autiste. Cette maison servira à favoriser l’intégration des personnes autistes en leur offrant un milieu de vie stable avec un hébergement permanent et stimulant, en plus d’être adapté au niveau de leur autonomie. Sur la photo : Charles Lebouthillier, Isabelle Marquis et le président du Club Richelieu, François Roussel.