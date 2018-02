1 000 $ pour cesser de fumer : deux employés ont relevé le défi

En janvier 2017, la direction de l’entreprise Conteneurs KRT de Rivière-du-Loup a annoncé qu'elle remettrait un montant de 1 000 $ à chacun de ses employés qui s’inscrirait au défi J’arrête j’y gagne. Deux d'entre eux ont relevé le défi et un an plus tard, non seulement ont-ils délaissé le tabac, mais ils ont reçu le dernier versement de leur employeur.

C’est donc avec plaisir que Martin Ouellet, président-directeur général de Conteneurs KRT, a mis le mardi 6 février le 4e et dernier paiement de 500 $ aux 2 employés qui ont réussi à ne pas fumer depuis 1 an.

Denis-Édouard Michaud, opérateur de pelle mécanique fumait depuis plus de 37 ans, à raison d’un demi-paquet par jour. Il avoue que l’initiative de son employeur a été «le coup de pied» qu’il lui fallait pour se décider à cesser de fumer. «La fierté personnelle que je ressens d’avoir réussi à arrêter de fumer est sans contredit le bienfait le plus concret pour moi!», a confié M. Michaud.

La remise à l’autre vainqueur revêt un caractère particulier pour Martin Ouellet, puisqu’il s’agit de son frère, Steve Ouellet, copropriétaire et vice-président chez Conteneurs KRT. Celui-ci fumait 25 cigarettes par jour, depuis plus de 25 ans. Inspiré par les 5 employés qui participaient au Défi J’arrête, j’y gagne! et par solidarité envers eux, il avait décidé d’écraser lui aussi. M. Ouellet a annoncé qu’il fera don de ce gain de 500 $ à la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB. Pour sa part, Martin Ouellet se réjouit de voir que son équipe compte désormais 2 fumeurs de moins, et se dit extrêmement heureux que son frère se soit accordé une meilleure qualité de vie.

Parmi les 6 travailleurs qui s’étaient engagés dans la démarche l’hiver dernier, 4 d’entre eux sont parvenus à l’étape 3, c’est-à-dire 6 mois sans fumer. «Ce n’est pas rien! Les gars ont prouvé qu’ils étaient capables. Je suis bien placé pour comprendre qu’il faut parfois plusieurs essais pour en finir avec le tabagisme... C’est pourquoi Conteneurs KRT renouvelle le défi, et versera à nouveau jusqu’à 1 000 $ aux employés qui auront confirmé leur inscription à notre défi d’ici ce soir, et qui auront réussi les étapes. En tant qu’employeur, on essaie de mettre en place des incitatifs, mais ultimement, c’est à eux de décider si cette fois-ci est la bonne!» conclut M. Ouellet.

La distribution des prix est toutefois modifiée pour cette deuxième édition : le montant de 1 000 $ sera en effet remis en 2 versements de 500 $ : un premier prix 6 mois après avoir arrêté de fumer, et le second prix après 1 année complète sans fumer.