5 763 $ au profit du jeune Christophe Turcotte

La Fondation Grand-Partage du Groupe Grand-Portage de Rivière-du-Loup a amassé une impressionnante somme de 5 763 $ au profit de Christophe Turcotte, un jeune homme de Saint-Antonin actuellement en période de rémission d’une leucémie.

Ce beau montant d’argent a été obtenu grâce à la vente aux enchères d’un chandail du Canadien de Montréal signé par plusieurs joueurs de l’équipe, ainsi qu’à une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe.

«Christophe et sa mère Marie-Pier [Dubé] sont deux personnes très courageuses et la Fondation n’a pu rester indifférente à leur histoire. Nous sommes fiers de la somme amassée et espérons qu’elle pourra leur servir dans leurs combats», souligne Steve Bélanger, directeur des ventes au Groupe Grand-Portage.

La campagne de financement, une idée première de Susie Malenfant, a connu un vif succès. L’objectif initial de 4000 $ a rapidement a été atteint, si bien qu’il a été élevé à 5000 $. Une marque qui a été également dépassée grâce à la générosité de plusieurs personnes. Le propriétaire du Club Piscine Super Fitness de Rivière-du-Loup, Jean-Marc Pelletier, a d’ailleurs gagné le chandail des Canadiens avec une mise de 1 500 $.

«Nous tenons vraiment à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué pour la bonne cause. Un merci spécial aussi à Jean-Guy Thériault de Ray Réfrigération et à la Fondation Olivier-Paradis pour leur généreux don», a ajouté M. Bélanger.

La Fondation Grand-Partage est un organisme sans but lucratif dont la mission est de soutenir les enfants du KRTB d’âge mineur; que ce soit au niveau médical, monétaire ou subissant une carence affective.