Un jeune homme amasse 1593 $ pour l’ACEQ

Un élève de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a réalisé un très beau geste dans le cadre de son programme d’éducation intermédiaire. Danick Pinet, 16 ans, a amassé la somme de 1593,10 $ au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ).

En cinquième secondaire, le jeune homme avait ainsi à réaliser un projet personnel spécial qui venait s’ajouter à ses cours réguliers. Il a opté pour l’organisation d’une levée de fonds, un quillethon, qui viendrait en aide à un organisme auquel il tient.

«Mon grand-papa est décédé, il y a deux ans et demi, d’un cancer incurable. L’Association du cancer de l’Est du Québec soutient les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Elle travaille aussi pour la recherche. Je trouvais que c’était une cause importante à soutenir», partage-t-il.

L’activité s’est déroulée le 7 janvier au Salon de quilles 600 de Rivière-du-Loup et elle a été couronnée d’un véritable succès. Plus de 100 quilleurs se sont présentés sur place afin d’encourager l’initiative de Danick et de participer à cette belle cause.

«Mon objectif initial était de 500 $ et je trouvais que c’était un gros montant. Tout cela a demandé beaucoup de temps [plus de 30 heures] et une grande organisation, mais le résultat a surpassé mes attentes. Je suis très heureux et fier», souligne-t-il.

Le projet a comporté de nombreux défis, mais Danick a pu compter sur plusieurs entreprises partenaires. Il souhaite d’ailleurs remercier chaleureusement le Salon de quilles 600, Tigre Géant, la Librairie du Portage, Rivière-du-Loup Honda, Jean Coutu et L’imprimerie Impression.