Justine Pelletier avec l’équipe nationale senior en Angleterre

La joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier poursuit sa progression parmi l’élite du rugby canadien. L’athlète de 21 ans a été sélectionnée sur l’équipe nationale senior qui affrontera la formation nationale anglaise lors d’une série de trois matchs les 17, 21 et 25 novembre en Angleterre.

C’est tout un exploit (et une très belle récompense!) pour la jeune femme qui vient de clore une 2e saison avec le Rouge et Or de l’Université Laval, puisque la formation nationale senior est formée des meilleures joueuses au pays. Une quinzaine d’entre elles pourraient d’ailleurs disputer un premier match international senior avec le Canada. Notons aussi que des 27 joueuses invitées, seulement 5 proviennent du Québec.

Le premier match sera disputé au mythique Allianz Park de Londres ce vendredi 17 novembre. La rencontre sera webdiffusée en direct sur Englandrugby.com et sur la page Facebook de la Fédération anglaise de rugby, dès 14 h 30, heure du Québec.

Depuis son entrée sur le circuit universitaire, Justine Pelletier accumule les bons résultats et ses performances lui ont fait un nom sur la scène nationale. C’est donc sans surprise qu’elle s’est retrouvée dans la mire de Rugby Canada.

Rappelons que Justine a déjà représenté le Canada en Angleterre en 2016. Elle était alors sur l’équipe féminine de rugby des moins de 20 ans.