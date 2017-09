Journée internationale des ainés: bien vieillir ensemble

La Table de concertation des personnes ainées du Bas-Saint-Laurent (TCABSL), au nom de ses 100 organisations membres, tient à rappeler que la Journée internationale des ainés, qui a lieu le 1er octobre de chaque année, est un moment privilégié pour reconnaitre la diversité des personnes ainées et favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur communauté.

«La Journée internationale des personnes ainées permet de mettre en lumière l’implication et l’apport des personnes ainées dans notre société, que ce soit par leur engagement bénévole, leur grande expérience, leur contribution citoyenne et en tant que mémoire de notre société», a déclaré Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés.

ACTIVITÉS DANS LA RÉGION

Dans la MRC de Témiscouata, une journée animée avec des kiosques, conférences, quiz et de la musique se déroulera le 28 septembre de 9 h 30 à 15 h 30 aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac. À Saint-Jean-de-la-Lande, une assemblée de secteur pour les membres du Club des 50 ans t+, organisée par le Carrefour 50 + se déroulera le 6 octobre.

Du côté de la MRC de Rivière-du-Loup, une conférence intitulée «L'art de vieillir en santé» avec le docteur Gilles Lapointe le 1er octobre à 13 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Le 15 octobre se déroulera le Salon de la famille et des ainés de la MRC des Basques au Centre des loisirs de Saint-Clément. De plus, une assemblée de secteur pour les membres du Club des 50 ans et + aura lieu à Saint-Clément le 3 octobre.

Pour plus d'information, consultez le calendrier d'activités au www.tabledesainesbsl.org/activites