100e anniversaire de Mme Olivine Bourgoin

Olivine Bourgoin est née le 6 septembre 1917 à Saint-Cyprien. Depuis novembre 2013, Mme Bourgoin vit à La Villa des Pins de Squatec et s’en dit très heureuse. Aujourd’hui, elle est une centenaire déterminée et joyeuse qui se plaît à raconter ses aventures et anecdotes de jeunesse.

Sa bonne humeur est communicative et sa joie de vivre est sans fin. Elle est pour sa famille, ses amis(es) et les résidents(es) de la Villa, un modèle et une source d’inspiration. Elle est la fille de Joseph Bourgoin et de Philomène Lévesque. La famille Bourgoin quitte Saint-Cyprien pour aller s’installer à Lejeune, sur une nouvelle terre et c’est là qu’Olivine rencontre Marc Dubé qui devient son mari. De cette union, naissent 2 enfants: Dorian et Germaine. Au cours de sa vie, Olivine travaille entre autres pour la Cie Fraser « au Pain de Sucre » et à la cafétéria de la polyvalente de Squatec. Après le décès de son mari, elle épouse en secondes noces Alfred Leclerc, aujourd’hui décédé.

Atteindre 100 ans est un cadeau de la vie et ça se célèbre…Le 6 septembre 2017, une fête empreinte d’amour et d’amitié a été organisée à la Villa des Pins en l’honneur de Mme Olivine. Elle était entourée de ses enfants, du personnel de la Villa, des membres du conseil d’administration, de quelques membres du CLSC et du Centre d’Action Bénévole ainsi que de monsieur le curé, l’abbé Jacques-Daniel Boucher. Des fleurs, des cadeaux ainsi que des vœux chaleureux lui ont été offerts.

De plus, le samedi 9 septembre, tous les membres de la famille de Mme Olivine se sont réunis autour d’elle pour un repas festif au restaurant les Belles d’Autrefois, chacun voulant rendre hommage à son aïeule et célébrer cet honneur qui rejaillit eux. Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, le personnel et les résidents(es) de la Villa des Pins réitèrent à son intention, des souhaits de santé et de paix intérieure!