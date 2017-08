Invitation à une activité d’accueil aux nouveaux Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup organise chaque année une activité d’accueil pour les résidents s’étant nouvellement établis sur le territoire. L’évènement a pour but de vous souhaiter officiellement la bienvenue dans notre municipalité, vous présenter les services et programmes municipaux et, surtout, échanger avec vous à l’occasion d’une rencontre conviviale et interactive.

Cette activité de bienvenue se déroulera le dimanche 10 septembre 2017, de 11 h à 13 h 30 au parc Blais, à l’intersection des rues Lafontaine et du Rocher. Une formule amicale et familiale vous y attendra, avec épluchette de blé d’Inde, animation, tirages, coin garderie, etc. En cas de pluie, le tout se déplacera à l’intérieur de la Maison de la culture, située juste à côté.

Notez que l’événement ne s’adresse pas qu’aux nouveaux propriétaires de maison, mais qu’il concerne toute personne nouvellement installée à Rivière-du-Loup. Locataires, propriétaires, heureux nouveaux Louperivois, vous êtes ainsi tous les bienvenus à cette activité qui vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau milieu, de poser toutes les questions utiles et de passer un agréable moment en notre compagnie.