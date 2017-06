La Ville de Rivière-du-Loup souligne l’engagement exceptionnel des jeunes

La Ville de Rivière-du-Loup rendait hommage ce mardi à de jeunes Louperivois qui se sont distingués par leur engagement au cours de l’année 2016-2017. Il s’agissait de la 30e édition de l’activité, qui a souligné l’implication remarquable de plus de 1 700 jeunes au fil des années.

La Ville a remis un certificat de reconnaissance et une épinglette à plus d’une cinquantaine de jeunes, qui se sont investis dans une activité sportive, culturelle, sociale, communautaire ou scolaire. Ils ont également été invités à signer une page du livre d’or, afin de préserver l’activité et ses récipiendaires dans la mémoire collective. En tout, près de 160 personnes étaient présentes à cette cérémonie annuelle, qui s’est déroulée à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

« C’est une tradition maintenant bien ancrée dans la vie municipale, alors qu’on tient cette activité depuis pas moins de 3 décennies. Il y a probablement dans la salle des parents qui ont reçu cette reconnaissance étant jeunes. Et puisque le temps file, voilà que la jeune génération prend la relève, aussi engagée et méritante que la précédente. Bravo à nos jeunes qui s’investissent dans les organismes, leur milieu ou à leur école. Nous sommes fiers de vous! », a souligné le maire Gaétan Gamache.

Soulignons que la Ville remet cette distinction avec la complicité des écoles et des clubs sociaux, culturels et sportifs, qui transmettent leurs recommandations au Service loisirs, culture et communautaire.