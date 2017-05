Projets menés sur les berges du Saint-Laurent

La Zone d’Intervention Prioritaire du Sud-de-l’Estuaire (ZIP) invite la population à venir découvrir les activités et nombreux projets menés par l’équipe du comité ZIP sur le Saint-Laurent le 1er juin prochain au Domaine Floravie au Bic.

Le Comité ZIP tiendra à cette occasion son assemblée générale annuelle et présentera son bilan de la dernière année ponctuée, entre autres, par deux projets de restauration qui sont en cours, à Pointe-au-Père et Montmagny. La population est invitée à 14h00 pour échanger avec l’équipe sur les techniques utilisées et discuter des nombreux autres projets à venir pour la prochaine année.

L’activité est ouverte à tous, il faut toutefois acquitter une cotisation en tant que membre pour assister à l’assemblée générale. L’AGA aura lieu le 1er juin prochain au domaine Floravie, 100, route Santerre, Bic. Pour plus d’information, composez le 418-722-8833.