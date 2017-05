Le 1er juin prochain, le Jaune Maillon à l'honneur

Une opération de visibilité se tiendra au Témiscouata et dans les Basques le 1er juin 2017 afin de rendre hommage au projet Le Maillon ainsi qu'aux citoyens-bénévoles qui porteront leur identifiant. De plus, lors de cette journée, tous les partenaires de cette action citoyenne peuvent appuyer la cause en portant du jaune, couleur rattachée aux Citoyens-Maillons.

Le Maillon est un projet d'entraide par et pour les citoyens permettant de rejoindre les personnes qui vivent des périodes difficiles et qui ne savent pas où s'adresser pour avoir accès aux services. Au Témiscouata et dans les Basques, nous retrouvons près 60 Citoyens-Maillons qui ont comme outil Le Répertoire des Ressources.

Par son écoute respectueuse et le respect de la confidentialité, le Citoyen-Maillon fait le pont entre le besoin et les services qui peuvent y répondre. Il ne se substituera jamais aux intervenants, mais devient un aidant volontaire dans le milieu où il évolue. Vous reconnaîtrez un Citoyen-Maillon lorsqu’il porte son macaron au logo du projet Le Maillon ou son identifiant. Ce symbole indique aux gens qu’il est disponible pour accueillir et écouter une personne qui a besoin d’information. Le 1er juin prochain, transformons le Témiscouata et les Basques en une marée jaune à l'effigie du projet Le Maillon.

Si vous avez des questions ou vous êtes intéressé à devenir Citoyen-Maillon, adressez-vous au comité aviseur Maillon au (418) 854-5530 poste 223 ou envoyez un courriel au maillon@cjetemiscouata.qc.ca pour avoir plus d’information. Dans les Basques, vous pouvez consulter la page Facebook Le Maillon des Basques ou écrire à maillonbasques@gmail.com.