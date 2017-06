Félicitations à dame Hélène Roy pour ses 100 ans !

Notre jeune centenaire est une femme douce, souriante avec un grand cœur qui aime sa petite tranquillité. L’endroit où elle dépose sa valise devient son chez-soi s’adaptant à toutes les circonstances. Dame Hélène Roy réside depuis juin 2006 au Pavillon des Cèdres du Manoir Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Mme Roy est née à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et est l’ainée d’une famille de 8 enfants. À l’âge de 15 ans, sa mère décède en donnant naissance à son 9e enfant qui décède lui aussi. Avec l’aide de ses voisines et de son père, elle prendra soin de ses trois frères et de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, après avoir élevé ses frères et sœurs, elle partira travailler comme nounou dans des familles aisées à Québec et Rivière-du-Loup. Avec sa chaleur et sa douceur, Mme Hélène est considérée comme faisant partie de ces familles.

Plus tard, elle deviendra cuisinière à l’hôpital Saint-François d’Assise. Grande fan de hockey, elle connaissait tous les noms des joueurs du Canadien et écoutait religieusement la Soirée du hockey à la télévision. Toujours alerte, socialisant avec les autres résidents, elle est pour le personnel du Pavillon des Cèdres, un rayon de soleil.