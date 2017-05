Cérémonie de floraison au jardin Célébration du 150e de la paroisse Saint-David

La candidature de la paroisse St-David, présentée en collaboration avec la Société d’horticulture de Pohénégamook pour l’obtention d’un jardin Célébration du 150e à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada était retenue en 2016. Ce jardin Célébration du 150e, composé de 1000 bulbes de tulipes, symbole international de l’amitié et du printemps, trône au parc du 75e.

C’est le 24 mai qu’avait lieu la cérémonie de floraison. Avec la présence d’une vingtaine d’adultes, dont la présidente du club FADOQ Sully, les membres du conseil de fabrique de la paroisse, des membres de la Société d’horticulture et du Défi fleuri, la mairesse de Pohénégamook et les enseignantes des trois classes de l’école Saint-David ainsi que leurs élèves, s’est déroulée la cérémonie de floraison. C’est avec une fierté manifeste que tous ont apprécié et admiré le résultat spectaculaire de la floraison des 1000 bulbes rouges et blanc qu’ils avaient plantés l’automne dernier.

Les intervenants de toutes générations pourront partager ce qu’ils ont appris sur ce que représente la tulipe au Canada.

Ce programme a été rendu possible grâce à diverses organisations dont entre autres : le Conseil canadien du jardin, ‘Vesey’s Bulbs’ et Postes Canada.