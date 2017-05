Géolocalisation et mise en valeur du chemin du Portage

Patrimoine et Culture du Portage et ses partenaires vous invitent à assister à la présentation du projet de géolocalisation et de mise en valeur du chemin du Portage. Ce projet contribuera à l’amélioration de nos connaissances historiques de ce sentier qui s’étend sur le territoire de deux MRC, soit Témiscouata et Rivière-du-Loup.

D’une part, le travail de géolocalisation du chemin du Portage amorcé à l’automne 2017 a permis d’initier la récolte de données par GPS, qui permettront de localiser le plus fidèlement possible le tracé original. On vous invite à venir partager vos connaissances à ce sujet et ainsi contribuer concrètement à retracer cette voie de pénétration qui a marqué l’histoire au cours des siècles.

D’autre part, l’amorce d’une démarche visant à faire revivre l’incroyable aventure humaine du chemin du Portage, à recréer son imaginaire ainsi qu’à valoriser son histoire et son patrimoine vous sera présenté. En effet, on a entamé l’identification des sites, des thématiques et des interventions, qui constitueront les jalons d’un circuit de Notre-Dame-du-Portage au Fort Ingall. Là aussi, vos commentaires et suggestions enrichiront assurément le projet.

Les rencontres se tiendront aux dates et endroits suivants : mardi le 23 mai à 19 h 30 au Centre communautaire Michel-Desrosiers, 712 chemin de Rivière-Verte à Saint-Antonin; mardi le 30 mai à 19 h 30 à la salle municipale, 95 rue Saint-Charles à Saint-Louis-du-Ha!-Ha!; mercredi le 31 mai à 19 h 30 à la salle L’Horizon, 1 rue Saint-Rosaire à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Les personnes qui ne pourront assister à une rencontre près de chez-eux peuvent se présenter aux rencontres tenues dans les autres municipalités. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter Denise Côté, présidente de Patrimoine et Culture du Portage au 418-605-1164 ou à l’adresse courriel denisecote97@gmail.com