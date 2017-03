Le Centre-Femmes honore des femmes marquantes du Kamouraska

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska a présenté un projet de livre et d’exposition virtuelle rendant hommage à des femmes ayant marqué le Kamouraska.

Le livre qui sera créé mettra en valeur des femmes de chacune des 17 municipalités du Kamouraska et se concentrera sur les femmes décédées ou nées avant 1941. L’œuvre regroupera cinq thèmes soit : culture, carrières et politique, femmes derrière leurs hommes, implications sociales et clin d’œil aux premières.

«Nous voulions mettre en lumière les remarquables réalisations de femmes qui ont aidé à façonner le Kamouraska d’aujourd’hui, des pionnières qui ont courageusement affronté l’inconnu, des innovatrices qui ont accéléré nos progrès et des militantes à l’avant-garde des transformations sociales», explique Annick Mercier, chargée du projet.

EXPOSITION

La seconde partie du projet repose sur la présentation d’une exposition virtuelle dans quelques municipalités afin de souligner devant un large public l’apport de ces femmes du Kamouraska afin d’inspirer les plus jeunes. Une toile créée par Marie-Chloé Duval, artiste-peintre, leur rend hommage.

Ce projet regroupera aussi des témoignages et des anecdotes sur l’implication de ces femmes. Parmi celles-ci, on retrouve feu Eugénie Saint-Onge, dont le fils, Elphège Lévesque, a rappelé quelques souvenirs en conférence de presse. «Ma mère a été une pionnière. Elle a bravé les interdits de l’époque pour reprendre une carrière d’enseignement en 1955, elle a aussi été reconnue pour sa compétence, par celles qui l’avaient formées au Couvent de Rivière-Ouelle et elle a finalement cru à l’instruction durant toute sa vie, non seulement comme un moyen de gagner sa vie, mais surtout comme un héritage à laisser à ses enfants. Je suis touché qu’elle se retrouve dans ce livre», a-t-il commenté.

Le livre sera disponible en juin. Il est possible de le réserver en contactant Annick Mercier, au 418-492-1449.