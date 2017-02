Les Loups-Marins 11-12 ans font bonne figure à Gatineau

Le premier championnat provincial 11-12 ans avait lieu à Gatineau la fin de semaine du 18 et 19 février. Ce championnat avait pour but de distinguer les meilleurs nageurs et équipes 11-12 ans de la province.

Les 11 nageurs des Loups-Marins en ont surpris plus d’un, terminant au 11e rang du classement général, sur plus de 55 clubs.

La compétition a débuté en force pour Rivière-du-Loup qui a établi un record de l’Est-du-Québec au relais 4x50m libre. À seulement 0,9 seconde de la médaille d’or, Alyssa Ouellet, Raphaëlle Tremblay, Élyse Poirier et Britany Lacroix ont battu ce record datant de 1989.

Raphaëlle Tremblay a connu une compétition plus que parfaite en challengeant les meilleures nageuses tout au long de la fin de semaine. En améliorant ses 7 épreuves individuelles, elle est repartie de la compétition avec 3 médailles (2 argent, 1 bronze) en plus de terminer dans le top 8 dans les autres épreuves. À noter que celle-ci a battu un record de l’Est-du-Québec datant de 1979 au 200m brasse.

Maxim-Élise April, Alyssa Ouellet et Alexia Morin ont très bien progressé en améliorant toutes leurs épreuves individuelles, en plus d’améliorer significativement leurs classements initiaux.

Béatrice Arsenault, Jean-Thomas Dumont, Michael Thériault, Natan Kearney, Élyse Poirier, Britany Lacroix et Antoine Ségura ont également participé à ce premier championnat en améliorant quelques épreuves chacun. À noter que Jean-Thomas Dumont est passé sous la barre des 30 secondes au 50m libre (29.7), non loin du record du club.