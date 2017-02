Une centenaire à Saint-Jean-de-Dieu

Marguerite Leblond, originaire de Saint-Jean-de-Dieu, a célébré ses 100 ans à la Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu entourée de sa famille le 26 janvier.

Ses parents étaient Joseph Leblond et Bernadette Belzile. Elle a eu six enfants avec son mari, Michel Rousseau. Mme Leblond a été élevée à Sainte-Françoise et a demeuré à Trois-Pistoles avant d’habiter à la Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu. Elle s’est impliquée pendant de nombreuses années auprès des anglophones de l’École de langues de Trois-Pistoles. Nos meilleurs vœux l’accompagnent.