NPD : Guy Caron dans la course à la direction ?

L’information circule depuis maintenant quelques jours, le député de Rimouski-Neigette-Témiscouta-Les Basques pense sérieusement à briguer la direction du NPD en octobre prochain. Dans une entrevue publiée ce dimanche par La Presse, le politicien a même admis travailler vers cet objectif.

Ainsi, à moins d’un revirement de situation majeur, Guy Caron devrait confirmer à la mi-février qu’il souhaite succéder à Thomas Mulcair à la tête du NPD. Selon le quotidien montréalais, M. Caron aurait déjà «une petite idée du thème principal qu'il veut privilégier durant la course : le développement de l'économie sociale-démocrate», et il jauge actuellement ses appuis au sein du parti.

«Je suis en train de constater quelle serait mon équipe. Je n'ai pas l'intention, si je me lance, de faire comme d'autres et espérer qu'un mouvement d'appui va se créer autour de moi. Je veux m'assurer que j'aurai des appuis et une équipe compétente et que j'aurai également des possibilités pour du financement», a-t-il déclaré au journaliste Joël-Denis Bellavance.

À l’automne 2015, Guy Caron a été réélu dans sa circonscription du Bas-Saint-Laurent grâce à un appui de plus de 40 % des électeurs. Le père de deux jeunes enfants est porte-parole du Parti en matière de finances.