Le temps des Fêtes est l'occasion parfaite pour se sucrer le bec, avant ou après les repas. Cynthia Emond de Tout sous un même Chef vous propose sa cinquième recette, Très fondant au chocolat en verrine.

Une recette réconfortante, pour les amoureux, et ils sont nombreux, de chocolat. Une recette idéale pour compléter un repas de réveillon. Bon appétit !

Ingrédients – 4 à 6 portions ou 8 à 12 verrines (selon la quantité que contiennent vos verrines)

Temps de préparation : 20 minutes

Temps d’attente : au moins 1 heure

• 240g de chocolat noir

• ½ tasse de crème 35%

• ½ tasse de lait

• 1/3 tasse de sucre en poudre

• 3 jaunes d’œufs

• 3 gouttes d’extrait de vanille

• ¼ tasse de cacao en poudre + pour la présentation

TECHNIQUE

1. Dans une casserole, mélangez la crème et le lait et portez l’ensemble à frémissements.

2. Pendant ce temps, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

3. Versez le mélange lait/crème par dessus en mélangeant.

4. Versez cette préparation dans la casserole et reposez sur feu doux sans cesser de remuer avant une cuillère en bois jusqu’à ce qu’elle la nappe. Environ 2minutes. Ajoutez l’extrait de vanille.

5. Placer les pastilles de chocolat dans un bol résistant à la chaleur et y verser le mélange crème/lait. Laisser reposer quelques minutes

6. Mélangez jusqu’à ce que le chocolat soit entièrement fondu.

7. Versez la préparation dans des verrines de ¼ tasse (60ml) et placer au frigo au moins 1 heure ou jusqu’à ce que le tout soit complètement refroidi et figé

8. Saupoudrez de cacao au service et décorer de petits fruits si désiré.

TRUCS ET ASTUCES

• Ajouter de l’extrait de café à la place de la vanille, très bon!