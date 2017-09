Santé: deux ans après la réforme l'accès à certains services pose toujours problème

Le rapport annuel 2016-2017 du Protecteur du citoyen, rendu public aujourd'hui à l'Assemblée nationale, fait état de plaintes et de signalements démontrant que le déploiement de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux n'apporte pas encore les améliorations attendues en ce qui concerne l'accès à certains services adaptés aux besoins des personnes.

C'est le cas en soutien à domicile à long terme et en soutien à l'autonomie des personnes âgées. «À titre d'exemple, je constate que l'offre de services tend à un nivellement vers le bas, particulièrement en matière de soutien à domicile. Des personnes qui recevaient un certain nombre d'heures de services apprennent qu'elles subissent une coupe ou qu'elles n'y ont plus droit alors que leurs besoins n'ont pas diminué», a indiqué la protectrice du citoyen, Marie Rinfret.

LACUNES, DÉLAIS ET ATTENTES