Conférences : Est-ce de l’Alzheimer?

Une série de quatre conférences publiques portant sur les troubles cognitifs chez les personnes âgées sera présentée cet automne à l’UQAR. Encore une fois, l’Université rayonne dans l’Est-du-Québec en offrant ces conférences aux populations de Rimouski, de Gaspé, de Baie-Comeau et de Rivière-du-Loup.

Pour une 6e année, les Conférences populaires en santé dans l’Est du Québec sont offertes par des experts du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs thèmes permettront de comprendre et de mieux gérer les troubles cognitifs chez les personnes âgées. Les distinctions entre le vieillissement cognitif normal et le vieillissement dit problématique, les façons de communiquer avec une personne atteinte d’un trouble neurocognitif majeur et de reconnaitre ses besoins, la réalité des proches aidants et les plus récentes données sur les principaux facteurs de protection favorisant la santé cognitive seront présentées lors des conférences.

«La maladie d’Alzheimer est une maladie qui détruit progressivement et de manière irréversible les neurones, cellules vitales du cerveau. Elle fait partie de ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs touchant les personnes âgées, connus sous le nom de ‘’démences’’, associés à un vieillissement dit pathologique», explique la Dre Chantal Paré, gériatre et coordonnatrice scientifique des conférences. «La prévalence croissante de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs représente un défi de taille tant pour les personnes atteintes, leurs proches et la société en général.»

Les conférences seront présentées à Rimouski et à Gaspé, à Baie-Comeau et à Rivière-du-Loup par le biais de la vidéoconférence. «Ces conférences contribuent à mieux outiller la population pour lui permettre d’agir concrètement sur sa santé. La formule proposée a fait ses preuves et permet à la population des régions desservies par l’UQAR d’interagir directement avec de nombreux spécialistes», mentionne le recteur Jean-Pierre Ouellet.

Ces conférences s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels de la santé de l’Est-du-Québec qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances.

Les conférences seront présentées les mardis en soirée, à 19 h, les 17 et 24 octobre et les 7 et 14 novembre à l’Amphithéâtre Ernest-Simard de l’UQAR (F-210), à l’Amphithéâtre du Pavillon Cantin du CLSC de Gaspé, à la Salle du Conseil d’administration du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord et au local RC-09 de la bibliothèque du Centre hospitalier du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. Une personne-ressource de l’UQAR sera présente sur chacun des sites afin de permettre aux participants de s’adresser aux conférenciers lors de la période de questions.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement sur le site Internet de l’UQAR, lewww.uqar.ca, ou communiquer au 1 800 511-3382, poste 1818.