Risque d’explosion : rappel de réchauds portables au butane

Home Hardware Stores Limited rappelle les réchauds portables au butane, modèles 9000 et 9001. Il se peut que la grille de cuisson du réchaud ne soit pas installée correctement, ce qui diminue la pression dans le produit pendant l'utilisation et présente un risque d'explosion et d'incendie.

Le présent rappel vise les modèles 9000 et 9001 des réchauds portables au butane portant respectivement les CUP 400063471432 et 400063471395. Les réchauds sont munis d'un brûleur et d'un bouton de commande. Les produits sont noirs et portent les inscriptions «Home» et «BUTANE 9000» ou «BUTANE 9001», qui figurent à l'avant de l'unité. Le CUP figure sur le boîtier rigide dans lequel le réchaud est entreposé ou sur l'emballage du produit.

En date du 26 juillet 2017, un incident où le modèle 9000 s'est enflammé, ce qui a entraîné une brûlure, et quatre incidents où le modèle 9001 s'est enflammé, ce qui a causé deux brûlures, ont été signalés à l'entreprise. Environ 40 000 réchauds, modèle 9000, et 50 000 réchauds, modèle 9001, ont été vendus au Canada.

Les réchauds au butane, modèle 9000, ont été vendus au Canada de janvier 1997 à janvier 2008 et le modèle 9001 a été vendu de mars 2007 à décembre 2014.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les réchauds rappelés et les retourner dans un magasin Home Hardware ou un centre de rénovation Home Hardware afin d'obtenir un remboursement partiel.

Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec Home Hardware Stores Limited au 1-519-664-2252, poste 6609, de 8 h à 16 h30 du lundi au vendredi, consulter le site Web de l'entreprise ou envoyer un courriel.

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.