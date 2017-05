Gérer la fatigue et retrouver le sommeil avec un cancer

L’Association du cancer de l’Est du Québec a le plaisir d’inviter les personnes atteintes de cancer et leurs proches, de même que les intervenants du réseau de la santé et bénévoles qui gravitent auprès d’eux, à sa prochaine conférence virtuelle intitulée «Des stratégies gagnantes pour gérer la fatigue et retrouver le sommeil» qui aura lieu le lundi 12 juin, à 12 h.

Lors d’un épisode de cancer, la fatigue et les troubles du sommeil affectent de nombreuses personnes, nuisant à leurs activités quotidiennes et à leur qualité de vie. Dans le cadre de cette conférence, Nathalie Houle, ergothérapeute spécialisée dans la réadaptation en oncologie, traitera des symptômes et principales causes de la fatigue et des difficultés de sommeil liées au cancer. Plusieurs conseils seront prodigués afin d’aider les personnes vivant ces problématiques à mieux gérer les symptômes ressentis, préserver leur énergie et maintenir de saines habitudes de vie. Au moment de la diffusion en direct, les internautes pourront poser leurs questions à la conférencière grâce à un outil de clavardage.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en visitant le site web de l’Association, au www.aceq.org/conferences. Une fois l’inscription complétée, les participants recevront une confirmation par courriel ainsi que les instructions détaillées permettant de participer à la conférence virtuelle. Vous n’êtes pas disponible le 12 juin, à midi? Pas de problème! Toutes les conférences sur le web, offertes gratuitement par l’Association, sont accessibles en différé quelques heures après leur diffusion initiale en visitant le même lien (www.aceq.org/conferences).