Rappel de beurre de noix de soja et de granola de marque I.M. Healthy en raison de la bactérie E. coli

Les produits de beurre de noix de soja et de granola de marque I.M. Healthy font l'ojet d'un rappel par l'Agence canadienne d'inspection des aliments parce qu'ils pourraient être contaminés par la bactérie E. coli. Les produits visés décrits dans le tableau ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Ils pourraient avoir été vendus à l'échelle nationale, en plus d'avoir été vendus en ligne.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.