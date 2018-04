Rappel de fraises congelées de marque Montana en raison du virus de l'hépatite A

L'entreprise Phoenicia Group Inc. a procédé le 20 avril au rappel de fraises congelées de marque Montana puisqu'elles pourraient être contaminées par le virus de l'hépatite A. Le 14 avril, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a transmis une mise en garde concernant les produits touchés.

Voici les produits visés par le rappel :

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Montana Fraises (congelées) 1 kg Tous les codes vendu le 20 avril 2018 ou avant 6222000401487

Le produit a été offert à la vente jusqu'au 14 avril inclusivement dans tous les établissements de l'enseigne Adonis. L'exploitant a procédé volontairement au rappel du produit. Les personnes l'ayant en leur possession doivent éviter de le consommer et le retourner au magasin où elles l'ont acheté. Même si le produit visé ne présente aucun signe d'altération ou aucune odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé s'il a été consommé cru. La cuisson inactive le virus de l'hépatite A.

Des cas de maladie associés à la consommation de cet aliment ont été répertoriés. L'infection par le virus de l'hépatite A se manifeste par de la fièvre, un malaise général, une perte d’appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal. L’infection peut aussi causer une jaunisse (peau jaune et blanc des yeux jaunes), une urine foncée (couleur brun) et des selles pâles. Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 50 jours (7 semaines) suivant la consommation d'aliments contaminés.

La maladie est souvent bénigne et apparaît de 15 à 50 jours après la consommation des aliments contaminés. La maladie se résorbe d'elle-même au bout d'une semaine ou deux, bien qu'elle puisse persister jusqu'à six mois chez certaines personnes.

SOURCES : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et Santé Canada