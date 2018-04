Important rappel de chargeurs USB non certifiés en raison de risques de choc électrique et d'incendie

Dans le cadre d'un projet national planifié d'échantillonnage et de vérification de la conformité, Santé Canada a testé plusieurs chargeurs USB non certifiés. Une trentaine de produits différents présentent un risque inacceptable de choc électrique et d'incendie et font l'objet d'un rappel.

Voici les produits touchés qui ont été importés par des compagnies du Québec ou encore en provenance d'Amazon. Des produits en provenance d'autres provinces canadiennes font aussi partie de ce rappel mais ne seront pas détaillés dans cet article (voir le lien plus bas).

Description du produit Provenance de l'échantillon Importateur Nombre d'articles visés Date du rappel Chargeur USB à port unique No de modèle : SZW-2 Couleurs : rose, violet, noir et blanc Amazon VIVO Tech, Chine 406 5 avril 2018 Chargeur USB à double port IETGZ Couleur : blanc Amazon IETGZ, Chine 156 5 avril 2018 Chargeur USB à double port No de modèle : YD-12 Couleur : violet Amazon ABCsell, Chine 163 5 avril 2018 Chargeur USB à double port en plastique transparent No de modèle : JBL1309 / SU100 Couleurs : vert, jaune, turquoise, rose, orange, incolore Zonetronik, Québec, Québec Zonetronik, Québec, Québec 43 26 mars 2018 Chargeur USB Profil à double port, blanc No de modèle : FRC5804 CUP : 873191007215 Distribution Franco, Québec, Québec Distribution Franco, Québec, Québec 23 855 26 mars 2018 Chargeur USB Profil à port unique



No de modèle : FRC4903A CUP : 873191007369 Couleurs : blanc, noir, bleu, rouge Distribution Franco, Québec, Québec Distribution Franco, Québec, Québec 101 528 26 mars 2018 Chargeur USB à port unique No de modèle : ETA-U90JWS No de série : DW1C920DS/B-Z Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec 200 26 mars 2018 Chargeur USB par Happy in trauel No de modèle : A1265 No de série : 1X91029YP3-1000 Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec 200 26 mars 2018 Adaptateur USB Platinum No de modèle : 2255 Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec Tan Star Trade/Tan Xing, Brossard, Québec 200 26 mars 2018 Alimentation YJ US TEO No de modèle : AS951 No de série : 2x043KKF100A Plaza Dollar, Pointe-Claire,

Québec Davcan Imports & Exports, Kirkland,

Québec 218 26 mars 2018 Chargeur USB No de modèle : A1265 No de série : 1XQ125EZ1AX6 Plaza Dollar, Pointe-Claire,

Québec Davcan Imports & Exports, Kirkland,

Québec 156 26 mars 2018 Chargeur USB No de modèle : A1265 No de série : 1X043KKF200D Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec 833 26 mars 2018 Alimentation WK US TEO No de modèle : A5951 No de série : 2x043KKF001B Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec 833 26 mars 2018 Chargeur USB No de modèle : A1285 No de série : 1Xq043KKF100D Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec Compagnie M. Herman In., Montréal,

Québec 834 26 mars 2018

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les produits et les retourner au magasin où ils ont été achetés, ou encore les jeter. De plus, ils doivent utiliser que des produits électriques certifiés.

Les codes de l’électricité des provinces et des territoires exigent que tous les produits électriques vendus soient certifiés, c’est-à-dire qu’ils respectent les normes de sécurité sur l’électricité du Canada.

Les produits certifiés portent une marque de certification reconnue.

La marque de certification doit se trouver sur le produit même, et pas seulement sur l’emballage.

Si vous n’êtes pas certain si un produit est certifié, demandez au détaillant de vous montrer la marque de certification qu’il porte avant de l’acheter.

Voici des marques de certification canadiennes courantes que l’on trouve sur les produits électriques.

Il est possible d'obtenir plus d'information sur les produits rappelés et sur les risques reliés à ceux-ci en se rendant sur le site web de Santé Canada : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66316a-fra.php