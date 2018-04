Rappel de certaines bouteilles de bière de marque Stella Artois

Stella Artois a annoncé le 2 avril le rappel volontaire d'emballages sélectionnés contenant des bouteilles de 11,2 onces (330 ml) de bière Stella Artois qui pourraient contenir des particules de verre.

Ce rappel s'applique aux emballages de 6, 12, 18 et 24 bouteilles de Stella Artois et aux emballages groupés «Le Meilleur de la Belgique» vendus aux États-Unis et au Canada ainsi qu'aux emballages de 6 et de 12 bouteilles de Stella Artois Légère vendus aux États-Unis. Le rappel ne concerne ni les autres formats d'emballage de Stella Artois, comme les canettes et les fûts, ni les bouteilles portant un autre code de production.

Ce rappel est limité aux bouteilles provenant d'une installation de production externe qui produit une fraction des bouteilles de Stella Artois. Ce rappel vise moins de 1% des bouteilles de verre de Stella Artois vendues chaque année en Amérique du Nord et la proportion de bouteilles touchées sera bien inférieure à celle-ci.

DÉFECTUOSITÉ D'EMBALLAGE

Ce rappel survient après la détection d'une défectuosité d'emballage dans certaines bouteilles de verre de 11,2 onces (330 ml) qui pourrait faire en sorte qu'un petit morceau de verre se détache et tombe dans la bière. Les bouteilles potentiellement touchées proviennent d'un fabricant tiers qui fait partie des nombreux fournisseurs de bouteilles de verre de Stella Artois.

La compagnie a pris la décision de procéder au rappel volontaire de certains emballages pouvant contenir des bouteilles de 11,2 onces (330 ml) touchées à titre de mesure de précaution pour assurer la sécurité de nos consommateurs.

QUOI FAIRE ?

Les consommateurs qui ont des bouteilles de 11,2 onces (330 ml) de Stella Artois portant les codes de production listés ci-dessous devraient visiter le site https://stellaartois.expertinquiry.com pour obtenir plus d'information ainsi que des instructions sur la façon de localiser les codes de production des produits potentiellement touchés. Les consommateurs peuvent aussi contacter notre équipe de soutien au 1-855-215-5824.

CODES DE PRODUCTION POTENTIELLEMENT VISÉS

Les consommateurs devraient suivre les étapes suivantes pour déterminer si leur emballage de bouteilles de 11,2 onces (330 ml) de Stella Artois est potentiellement visé par ce rappel volontaire.

Est-ce que l'emballage présente l'une des dates de péremption indiquées ci-dessous? (voir la pièce jointe pour d'autres instructions).

Le cas échéant, est-ce qu'il présente le code d'emballage correspondant?

Le cas échéant, est-ce qu'il présente l'estampille temporelle correspondante?

Codes de production de Stella Artois au Canada Date de péremption Meilleur avant Code d'emballage Estampille temporelle 20/02/2018 49 00:00-06:00 25/04/2018 49 17:00-23:59 26/04/2018 49 00:00-04:00 20/5/2018 49 08:00-23:59 21/5/2018 49 00:00-01:00 7/6/2018 49, 52 22:00-23:59 8/6/2018 49 00:00-13:00 8/6/2018 52 00:00-07:00 13/09/2018 55 21:00-23:59 14/09/2018 55 00:00-22:00 25/09/2018 52 12:00-23:59 26/09/2018 52 00:00-23:59

Les consommateurs qui ont en leur possession de la bière Stella Artois visée par ce rappel aux États-Unis ou au Canada auront droit à un remboursement. Il est conseillé aux consommateurs de ne pas consommer le produit potentiellement visé ou de permettre à d'autres personnes de le consommer.