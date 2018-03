Rappel de boeuf haché possiblement contaminé à la bactérie E. coli

L'Agence canadienne d'inspection des aliments avertit le public de ne pas consommer de boeuf haché maigre de marque Good Boucher en raison de la présence possible de la bactérie E. coli O157:H7.

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Good Boucher Bœuf haché maigre 285 g Lot: 18-03-07

Meilleur avant: 2018-03-21 Aucun Good Boucher Bœuf haché maigre 510 g Lot: 18-03-05

Meilleur avant: 2018-03-19 Aucun Good Boucher Bœuf haché maigre 510 g Lot: 18-03-07

Meilleur avant: 2018-03-21 Aucun

D'autres produits de boeuf haché des marques Viandes Lauzon et Triple A font également l'objet d'un rappel. Ce dernier a été publié le 19 mars.

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Viandes Lauzon Bœuf haché mi-maigre S/A 2,50 kg 18-03-05 Aucun Triple A Triple A Bœuf haché maigre Triple A 8 x 454 g Emballé le : 18-03-05 Variable

Si vous avez l'un de ces produits à la maison, ne les consommez pas. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort. Toutefois, aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.