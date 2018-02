Des insectes retrouvés dans du maïs à éclater

Du maïs à éclater vendu dans les magasins Walmart pourrait contenir des insectes. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié le 6 février un rappel de ces produits à l'échelle nationale.

Voici les informations disponibles à propos du maïs à éclater touché:

Marque commerciale Nom usuel Format Code sur le produit CUP Raison du rappel Great value Maïs à éclater 1 kg 2016AU10G 6 81131 76007 2 Matière étrangère - Insectes

Ce n'est pas la première fois que la multinationale doit émettre un rappel pour ce produit en particulier. Le 2 décembre 2015, le même maïs à éclater avait fait l'objet d'un rappel en raison de la présence d'insectes. Le rappel touche les sacs de grains non éclatés de 1 kg. Les produits Great Value font partie de la marque maison de Walmart. L'ACIA considère les insectes comme étant une matière étrangère non dangereuse.