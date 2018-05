N.D.L.R. La direction se réserve le droit d'abréger certaines lettres. L'opinion exprimée dans cette catégorie n'engage que leur auteur et ne reflète d'aucune façon la position du journal.

Imaginez que vous arrivez à l’hôpital et qu’immédiatement on s’occupe de vous. Accueil chaleureux, écoute attentive, évaluation précise, spécialiste chevronné, possibilités d’interventions, soutien, suivi, problème résolu! Utopie, me direz-vous!

Cette utopie, je l’ai vécue lors de mon expérience avec Tourisme Rivière-du-Loup, bien que je n’aie pas été souffrante. Chargée de l’organisation de certains éléments pour la tenue de notre congrès dans cette ville en mai, je me suis tournée tout naturellement vers cet organisme.

On m’a accueillie, écoutée et dirigée vers la personne par excellence pour répondre à mes besoins, en l’occurrence, madame Marie-Ève Filion. On m’a guidée vers des produits et services correspondant à mes intérêts tout en respectant scrupuleusement mon budget.

Tout a été impeccablement orchestré : activités, horaire, transport, repas, achats et leur emballage, livraison, et, qui plus est, facturation unique d’une précision chirurgicale. Plaisir ultime : tous ces services étaient gratuits et ponctués de suivis rassurants!

Des gens incroyablement dévoués à leur clientèle et à leurs membres! Une équipe unique qui se démarque par son dépassement! Une richesse enviable pour la région du Bas-Saint-Laurent!

À vrai dire, j’ai le gout d’être à nouveau «malade» pour y revivre cette utopie.

Claudette Duval

Adjointe administrative

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ)