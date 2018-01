Quand une mélodie s’incruste dans votre cerveau

Les vers d’oreille (ou chansons-velcro) sont des mélodies qui « jouent » dans notre tête à répétition de façon involontaire… et souvent à notre plus grand déplaisir! Si cela vous arrive fréquemment, sachez que vous n’êtes pas seul : près de 99 % de la population vit régulièrement cette situation. Le 1 % restant? Mystère!

Vers d’oreille d’ici

Curieux de savoir si vous partagez les mêmes vers d’oreille que plusieurs Québécois? Voici quelques chansons-velcro bien de chez nous!

• Ça fait rire les oiseaux de la Compagnie Créole;

• Dégénération de Mes Aïeux;

• Les jingles des compagnies de déménagement (Déménagement Le Clan Panneton et

Déménagement La Capitale), des restaurants (Barbies resto bar grill et Subway) et des compagnies de matelas (Dormez-vous et Matelas Bonheur);

• Les génériques d’émissions pour enfants (Passe-Partout, Les Mystérieuses Cités d’or).

Comment s’en débarrasser?

Si une mélodie qui tourne en boucle dans votre tête est sur le point de vous rendre fou, essayez de vous concentrer sur des activités qui font travailler vos méninges — résoudre des anagrammes ou des sudokus, par exemple. Attention! Pour avoir l’effet escompté (chasser votre ver d’oreille), ceux-ci ne doivent être ni trop simples ni trop compliqués.