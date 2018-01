Sept conseils pour prévenir les virus hivernaux

Gastro, grippe, rhume… en hiver, les nombreux contacts humains dans des lieux fermés — surtout pendant la période des Fêtes —, favorisent la propagation de divers virus dont on se passerait volontiers! Voici quelques conseils pour vous prémunir contre ceux-ci :

1. Mangez sainement : une alimentation équilibrée est essentielle pour garder la forme. Consommez des fruits et des légumes en abondance afin de faire le plein de vitamines — saviez-vous que l’ail a des propriétés antimicrobiennes? Thé, tisanes et bouillons sont également de bons alliés, le chauffage, entre autres, contribuant à nous déshydrater durant la saison froide. 2. Lavez-vous les mains : lavez vos mains à l’eau savonneuse non seulement avant les repas, mais, autant que possible, chaque fois qu’elles ont été en contact avec des objets potentiellement contaminés, comme les poignées de porte. Par ailleurs, évitez de porter les mains à votre visage, car les muqueuses (yeux, nez, bouche) sont les portes d’entrées parfaites pour les microbes.

3. Aérez régulièrement : changer l’air dans la maison est un moyen tout simple d’éliminer quantité de microbes.

4. Bougez : en plus de diminuer le stress, l’exercice contribue à renforcer le système immunitaire et favorise notamment l’oxygénation des cellules ainsi que la circulation sanguine.

5. Dormez suffisamment : de bonnes nuits de sommeil, d’au moins huit heures, idéalement, permettent au corps de fonctionner de façon optimale.

6. Faites-vous vacciner : c’est la meilleure façon de prévenir la grippe.

7. Habillez-vous chaudement : si le froid lui-même ne rend pas malade, il sollicite abondamment notre organisme, qui doit lutter pour se maintenir à la bonne température… nous laissant du coup plus vulnérable aux attaques des microbes! Se vêtir adéquatement pour affronter le froid est donc primordial pour rester en santé durant l’hiver — pensez-y!