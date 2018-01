Des conseils en cas de panne sur la route cet hiver

Pour rouler en toute sécurité pendant nos hivers canadiens parfois rudes, il faut savoir quoi faire si la voiture tombe en panne. Lisez ces quelques conseils pour vous aider à établir un plan en cas d'urgence.

Mieux vaut prévenir que guérir. Étant donné que l'une des principales causes de panne est la surchauffe du moteur à la suite d'une défaillance du système de refroidissement, il faut absolument réparer sans délai toute fuite de liquide de refroidissement. Utilisez l'antifuite Prestone Triple Seal qui cible la fuite et scelle la zone de manière permanente. De plus, veillez à effectuer l'entretien régulier de votre véhicule pour éviter tout problème.

Préparez votre véhicule. Vous devez avoir une trousse d'urgence en tout temps dans la voiture, mais ajoutez-y quelques éléments quand vient l'hiver : de l'eau, des couvertures, de la nourriture non périssable, des pelles, des fusées éclairantes, des bottes et des vêtements chauds.

Surveillez les voyants lumineux. Votre voiture est dotée de fonctions qui permettent de signaler certains problèmes potentiels afin que vous puissiez intervenir avant la panne. Familiarisez-vous avec votre véhicule en lisant le manuel du propriétaire et sachez à quel problème correspond chaque voyant lumineux qui s'allume.

Restez dans votre voiture. Si vous tombez en panne dans un secteur peu fréquenté, restez à la chaleur dans votre voiture; c'est ce que vous avez de mieux à faire pour éviter l'hypothermie. Les spécialistes recommandent de faire tourner le moteur pendant cinq minutes toutes les demi-heure pour vous garder au chaud et économiser l'essence. Appelez pour obtenir du secours et disposez des fusées éclairantes ou tout autre dispositif d'avertissement pour signaler aux conducteurs qui passeront sur la route que vous avez besoin d'aide.

www.leditionnouvelles.com