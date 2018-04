L’Opération Nez rouge : un classique du temps des Fêtes

Le temps file à grande vitesse d’ici l’arrivée des Fêtes et la 34e campagne de l’Opération Nez rouge entame déjà son dernier tournant, alors que les 61 centrales se préparent à une fin de semaine qui s’annonce chargée.

L’organisation tient d’ailleurs à remercier les 24 277 valeureux bénévoles qui ont accordé de leur temps pour permettre à 33 000 automobilistes de retourner à la maison en sécurité depuis le début du mois. Le succès de l’Opération Nez rouge repose depuis toujours sur l’impressionnante mobilisation des Québécois, qui ont de nouveau répondu à l’appel cette année pour vivre une expérience de bénévolat aussi mémorable que gratifiante.

Accueillez 2018 en grand grâce à la Brasserie Labatt

À nouveau cette année, la Brasserie Labatt joint ses efforts à ceux de l’Opération Nez rouge afin d’encourager la sécurité routière dans 61 communautés au Québec, en plus d’offrir un remerciement tout spécial aux milliers de bénévoles qui seront au rendez-vous durant la très occupée nuit du 31 décembre. Qu’ils contribuent en centrale ou enfilent un dossard rouge pour prendre la route, tous courront la chance de gagner une virée magasinage pour deux à Chicago.

Les bénévoles chanceux se verront également offrir une visite guidée de la brasserie Goose Island ainsi que le vol aller-retour et l’hébergement. Pour une veillée du jour de l’An qui sort de l’ordinaire, rendez-vous à OperationNezrouge.com pour remplir votre formulaire d’inscription et connaître tous les détails et règlements du concours.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.