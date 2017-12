Voir la galerie de photos

Pour une 3e année consécutive, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup accueille un grand village de Noël complètement construit de blocs LEGO par deux de ses employés, Harry Dumas et Yves Perron.

D’année en année, le village prend de l'expansion et les pièces se complexifient. Pour cette troisième présentation, les deux constructeurs ont décidé de retenir le thème des châteaux. Ainsi, le grand château emblématique de Disney trône au milieu des autres constructions, igloos, maisons et véhicules du village.

«Il y a beaucoup de pièces dans ce projet, certaines qui ont demandé entre 50 et 60 heures de travail. Harry Dumas s’occupe des constructions plus techniques comme les camions, les grues, les avions et moi j’aime plus le côté créatif de la construction des maisons », explique Yves Perron. Des pièces s’ajoutent à chaque année et les rues s’allongent. Il a même créé quelques maisons de toutes pièces, dont une comprenant un père Noël sur la cheminée.

Yves Perron a commencé à s’intéresser à la construction à l’aide de blocs LEGO il y a environ cinq ans. «Un adulte reste toujours un enfant. Je compare cela à n’importe quelle activité de création. C’est comme faire un casse-tête, mais en 3D. Quand je suis dans mon atelier, les tracas du quotidien disparaissent et le temps passe plus rapidement. Quinze minutes deviennent facilement plusieurs heures», souligne M. Perron.

Toutes les maisons sont par ailleurs décorées à l’intérieur avec des scènes de vie et des petits personnages. Il est possible d’accéder à ce village de Noël pendant tout le temps des Fêtes, et ce jusqu’au 3 janvier dans le hall de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.