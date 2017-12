À l’invitation d’Info Dimanche, diverses personnalités de la région, tant culturelles, politiques ou d’affaires ont accepté de raconter leur meilleur souvenir de Noël. Voici Noël vu par l’auteure-compositrice-interprète Marilie Bilodeau de Trois-Pistoles.

«Mon meilleur souvenir de Noël, c’est assez récent, en 2014. C’était le premier Noël après le décès de mon père, et le premier dans ma maison à Trois-Pistoles. Avec ma colocataire, nous avons décidé d’inviter nos ‘’amis orphelins de Noël’’. On a organisé un gros souper, on a invité mon frère Charlie Bilodeau et ses amis.

J’ai un costumier chez moi, alors nous nous sommes tous costumés, nous étions une dizaine au moins. On a pratiqué quelques chansons de Noël ‘’sur le fly’’. Nous sommes aller chanter aux portes des maisons. On ciblait les gens qu’on connaissait. C’était complètement glacé, il faisait vraiment froid. Les gens nous invitaient parfois à prendre un verre avec eux.»

Si on en croit Marilie Bilodeau, son frère, le patineur artistique Charlie Bilodeau, n’a pas développé ses aptitudes pour le chant, malgré un sens du rythme très développé, et sa sensibilité musicale. L’artiste passera également son premier Noël avec sa fille. «Je pense que ça va me faire revivre la magie de Noël. J’espère qu’elle va aimer se faire maquiller et déguiser !»