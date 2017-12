Président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Hugo Dubé a été de tous les combats relatifs au développement économique de la Ville au cours de la dernière année. Il a accepté de prendre quelques minutes pour nous parler du temps des Fêtes à la maison.

«Dans ma famille, c’est simple, Noël est le plus beau moment de l’année. Pour ma mère, le meilleur cadeau que l’on peut lui faire, c’est une décoration de Noël. C’est à ce point important. D’ailleurs, je suis revenu de Dallas récemment et je me suis fait un devoir de lui trouver une boule de Noël. C’est certain qu’elle sera contente.

Noël a toujours été un moment spécial pour mes proches et c’est resté avec le temps. Aujourd’hui, c’est super important de faire la même chose avec mes enfants. Je veux leur faire vivre cette magie et leur transmettre la joie de la célébrer. J’y tiens beaucoup.

Noël, c’est aussi prendre le temps… pour soi et pour ses proches. Tout va souvent trop vite dans nos vies de tous les jours, alors il faut savoir s’arrêter, passer du temps avec les siens et revenir aux vraies choses. C’est essentiel.

C’est d’ailleurs ce que je vous souhaite pour la période des Fêtes. Profitez de ce moment pour vous ressourcer et avoir du plaisir avec les gens que vous aimez. Après tout, Noël c’est le meilleur moment de l’année. Joyeuses Fêtes!»