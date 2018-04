Secou au gruau

Une recette proposée par Richard Lévesque.

Ingrédients :

3 tasses de gruau

1 tasse de farine

1 tasse de cassonade

1 tasse de graisse végétale

1 cuillerée à thé de poudre à pâte

Sauce au chocolat ou caramel (voir recettes ci-bas)

Chauffer le four à 375 Farenheit (190 degrés Celsius). Mélanger tous les ingrédients. Foncer une casserole avec la moitié de cette préparation. N.B. Utiliser un plat plus grand et pas très haut. Étendre la sauce au chocolat ou caramel. Ajouter le reste du premier mélange. Placer au four jusqu'à ce que bien doré.

Au choix :

Sauce au chocolat :

1 tasse de sucre

1 ½ tasse d'eau

3 cuillerées à thé de cacao

3 cuillerées à soupe de fécule de maïs

1 cuillerée à thé d'essence de vanille

Mélanger le tout et chauffer jusqu'à épaississement, en brassant continuellement.

Ou :

Sauce au caramel

2 tasses de cassonade

4 cuillerées à soupe de farine

1 cuillerée à soupe de beurre

1 tasse d'eau

Mélanger la cassonade, la farine et le beurre dans une marmite. Brunir sur le feu en brassant. Ajouter l'eau et brasser jusqu'à épaississement.

Référence : Recettes de Colombine, éditions Castelriand, 1981.