Une fourmilière de bénévoles pour les paniers de Noël

Mardi, on se serait cru dans une véritable fourmilière de bénévoles dans le local du Centre commercial Rivière-du-Loup servant d’entrepôt au comité des paniers de Noël de Rivière-du-Loup.

Ils étaient près d’une centaine de personnes à préparer les denrées qui seront remises jeudi à des personnes défavorisées de notre communauté. Gilles Pelletier, président et Gilles Lapointe, vice-président, ont mentionné que le comité avait reçu cette année 336 demandes.

De celles-ci, 81 demandes provenaient de familles composées de 4 à 6 personnes. Elles recevront donc jeudi un panier de Noël constitué de deux boites remplies de produits alimentaires non périssables et d’un sac contenant des denrées périssables, le tout pouvant atteindre une valeur de près de 200 $. Les autres paniers de Noël pour les demandes de une ou deux personnes sont plus petits, soit une boite et un sac de produits non périssables de même qu’un sac de denrées périssables, d’une valeur totale d’environ 150 $.

«50 % des demandes nous proviennent de personnes seules», a noté M. Pelletier. Jeudi matin, les denrées périssables seront ajoutées aux paniers de Noël. Après 10 h, les personnes qui ont fait une demande pourront venir chercher ces denrées qui rendront cette période des fêtes un peu plus agréable. Pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, des bénévoles iront leur porter ce cadeau de Noël de la part de la population de Rivière-du-Loup.

Le nouveau comité mis en place cette année pour la campagne des paniers de Noël sur tout le territoire de la ville de Rivière-du-Loup regroupe les bénévoles des organismes Amico de Saint-Ludger, Action et Entraide de Saint-François et La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Patrice. Ses bénévoles ont recueilli dans le milieu cette année plus de 40 000 $ (denrées et argent), notamment par l’entremise de la campagne La Guignolée. Le comité fait également du dépannage alimentaire en cours d’année, en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

Le comité des paniers de Noël, au nom de ses membres et de ses partenaires (organismes, commerces, médias et bénévoles) profite de cette occasion pour souhaiter à tous et toutes un joyeux temps des Fêtes.