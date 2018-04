Comment réussir un bon emballage de cadeaux

À l'approche des Fêtes, beaucoup d'entre nous se préparent à envoyer des cadeaux aux membres de la famille et aux amis. Pour que votre cadeau si soigneusement choisi arrive intact à destination, accordez le même soin à son emballage.

« Pour un bon emballage, la boîte, le ruban adhésif et le rembourrage doivent tous être bien choisis », explique Michelle Konashewych, directrice des activités opérationnelles pour les succursales The UPS Store. « Nos équipes prennent un maximum de précautions pour livrer les colis dans leur état d'origine. Au fil des ans, nos experts ont mis au point quelques techniques d'emballage destinées à protéger vos précieux cadeaux. »

Voici donc les meilleurs conseils de Michelle pour emballer vos cadeaux des Fêtes :

1. Transport des articles fragiles. Choisissez une boîte de la bonne taille permettant de garder un espace d'environ 5 cm entre les articles. Remplissez tous les vides de matériau d'emballage, en veillant à bien rembourrer le fond, le dessus et les côtés. Prévoyez un excès de matériau d'au moins 10 % avant de fermer le couvercle pour que tous les objets soient bien maintenus et ne se déplacent pas dans la boîte. Enveloppez individuellement chaque objet avant de le ranger dans la boîte. Évitez d'utiliser des journaux qui n'assurent pas une protection adéquate.

2. Expédition des articles périssables. Pour protéger les produits périssables, utilisez des blocs réfrigérants (icepack), de la styromousse et des sachets de silicagel. Utilisez un contenant hermétique et remplissez les espaces vides de papier à bulles pour que les aliments ne se fragmentent pas. Évitez le papier d'emballage et les ficelles qui peuvent se prendre dans les convoyeurs de triage et se déchirer.

3. Transport d'objets lourds. Utilisez un carton neuf, car les boîtes plissées ou récupérées ont une solidité réduite de 70 %. Créez une structure de « support en H » à l'aide de six renforts de carton fixés par du ruban adhésif d'emballage de 2 ou 3 pouces de large en haut, au bas et sur les jointures de la boîte. Évitez le ruban à masquer et le ruban adhésif qui perdent leurs propriétés à basse température.

4. Expédition de vêtements. Pour économiser sur le transport, placez les vêtements à plat et séparez-les en petits paquets pouvant passer par une fente de deux centimètres. Les enveloppes matelassées sont aussi une excellente solution pour ce genre de cadeaux. Évitez de replier les vêtements et de les envoyer dans une boîte.