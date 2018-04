Dégustez des vins-plaisir en cette période des Fêtes

(EN) Les Fêtes signifie pour plusieurs LA période de l'année la plus occupée. Pour balancer la frénésie, pensez à ajouter quelques petits luxes à vos repas ou à vos soirées. Que vous fêtiez une réussite personnelle importante ou preniez part à un rassemblement convivial avec la famille et les amis, pensez à célébrer en partageant des vins-plaisir.

Selon la philosophie « boire moins mais boire mieux », les vins-plaisir sont appréciés des gastronomes et des amateurs de vin. Fers de lance des vins des Vignobles de la Vallée du Rhône, en France, les vins-plaisir de cette région ont toutes les qualités pour en faire des vins convenant à chaque occasion festive.

Une histoire riche. Les Vignobles de la Vallée du Rhône, qui forment un corridor reliant la mer Méditerranée à l'Europe du Nord, produisent du vin depuis au moins 2000 ans. L'une des régions viticoles les plus anciennes du monde, la Vallée du Rhône produit des vins qui ont enchanté les citoyens de l'Empire romain et les papes du XIVe siècle. Saviez-vous qu'aujourd'hui, toutes les 12 secondes, une personne se trouvant quelque part dans le monde déguste un vin AOC (appellation d'origine contrôlée) de la Vallée du Rhône!

Une terre vivante. Parmi toutes les régions viticoles de la France, la Vallée du Rhône possède une diversité de sols exceptionnelle et bénéficie d'un climat qui est particulièrement adapté à une viticulture intégrée. Quelque 95 % des vins de la Vallée du Rhône sont produits dans la partie méridionale, au sud. Le climat ensoleillé de la Méditerranée propre à cette région est idéal pour la culture du raisin. Même dans la partie septentrionale de la Vallée du Rhône, où le climat continental est plus frais, les étés sont généralement chauds et secs.

Les cépages. Les vins de la Vallée du Rhône tirent leur style, leur richesse et leur originalité de la diversité des cépages de la région. On y trouve 28 appellations et 27 cépages qui produisent des rouges, des blancs et des rosés délicieux qui se marient parfaitement avec vos mets préférés. Les appellations populaires sont, notamment, les Côtes du Vivarais, Luberon, Côtes du Rhône, Condrieu et Saint-Péray.

