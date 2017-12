L’année 2017 aura été l’année de Sylvie Vignet. Première femme à occuper le poste de maire à Rivière-du-Loup depuis Denise Levesque, Mme Vignet qui a été conseillère au cours des 12 dernières années a rapidement su imposer son style au 65 rue de l’Hôtel de Ville. En ce temps des fêtes, elle a accepté de nous confier pour quelle raison Noël est un évènement spécial.

«Il y a une période des fêtes avant et après le décès de mon père. Alors âgée de 30 ans, j’avais à cette époque un fils de 2 ans. Mon père était malade depuis quelques années, mais on ne se prépare jamais à perdre un être cher. Le 17 décembre 1988 apporta dans mon cœur des sentiments de tristesse durant une période où tout le monde se réjouit. Cette année-là, nous avons laissé les réjouissances et avons accompagné notre père dans son dernier repos.

Les autres Noël ont suivi, mais toujours au moment de faire mon arbre de Noël, j’entendais les cantiques, les chansons et inévitablement quelques larmes remontaient témoignant de la grande perte que mon père avait occasionnée. Sans m’en rendre compte, ce n’est que des années plus tard que mon fils m’avoua, qu’il avait toujours cru qu’en me voyant pleurer en faisant mon arbre de Noël, il pensait que je ne n’aimais pas Noël.

Tout ce temps, pendant toutes les années qui ont suivi le décès de mon père, j’ai toujours fait mon arbre de Noël, parce que j’aime la fête de Noël. Avec mes petits-enfants, la semaine dernière, nous avons monté notre arbre, nous avons chanté ces belles chansons qui me rappellent mon père, souriant assis au bout de la table, regardant la famille rire et être heureuse de se retrouver.

Au-delà d’un triste souvenir, Noël est pour moi, un moment où l’on doit se rassembler, voir notre famille qui parfois est très occupée, un moment de se rappeler que nous ne savons pas si nous allons tous y être l’an prochain. Il faut profiter de tous ces moments que la vie nous offre pour se dire combien on est choyé d’être en vie, en santé et en famille. Je vous souhaite un beau temps des fêtes.»