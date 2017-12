Sparages célèbre Noël avec sa quatrième Grand’Messe

C’est maintenant une tradition, Sparages organisera à nouveau cette année la Grand’Messe le 28 décembre à compter de 20 h à l’École de musique Alain-Caron. Les artistes qui ont marqué l’année 2017 de Sparages en musique, slam, théâtre, littérature et en arts médiatiques se succèderont dans cette soirée unique qui saura saluer bien bas une année qui n’a pas manqué de rebondissements.

Fidèle à la tradition, la Grand’Messe offrira sa communion des Fêtes mettant en valeur des produits locaux. En nouveauté cette année, un groupe composé d’Olivier Martin, Guillaume Pigeon et Bastien Banville sera présent pour agrémenter musicalement la soirée. Le spectacle est ouvert et gratuit pour tous.

PANIERS CULTURELS

L’organisme Sparages lance une nouvelle initiative cette année en collaboration avec le CISSS de Rivière-du-Loup. En plus des habituels paniers de denrées, les familles dans le besoin recevront cette année des paniers culturels pour Noël.

Dans ces paniers, on retrouvera des livres, des œuvres d’art, des billets de spectacles, du matériel de création artistique, des bijoux, des entrées au Musée et des inscriptions à l’éveil musical de l’École de musique Alain-Caron. Tous ces cadeaux ont été généreusement donnés par les artistes, les organismes et les entreprises d’ici. Sparages souhaitent permettent à ces jeunes d’avoir un contact avec la culture et d’avoir de beaux cadeaux neufs pour Noël. Grâce à un don de la MRC de Rivière-du-Loup, Sparages a pu acheter davantage de cadeaux culturels pour les paniers.