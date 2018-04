Plus de 700 participants à la Fête des Lumières de Trois-Pistoles

Le comité organisateur de la 3e édition de la Fête des Lumières de Trois-Pistoles dresse un bilan positif de l’évènement tenu le 9 décembre dernier.

Promu par le comité d’embellissement de Trois-Pistoles, la Ville de Trois-Pistoles, la SADC des Basques et Tourisme les Basques, l’évènement a mobilisé plus de 700 participants en provenance de la MRC des Basques, mais également de Rimouski et Rivière-du-Loup.

Mis à part les attraits incontournables de l’évènement, tels que les tours en carriole, le maquillage avec Marie-Libellule et les animaux de la Ferme touristique du Porc-Pic, la foule a pu profiter cette année de foyers extérieurs permettant de se réchauffer et même de griller quelques guimauves et saucisses.

Mystika Circus, avec ses performances sur échasses et ses jongleries de feu, ainsi que l’Ensemble vocal Synergie, avec sa performance sur le parvis de l’église, auront assurément marqué les festivaliers de par leur talent. Outre l’animation du site extérieur, le marché de Noël présente aussi un bilan positif, avec ses 28 kiosques qui proposaient des produits uniques et attrayants que l’on retrouvera assurément sous le sapin de plusieurs à Noël.

Du côté de la salle Vézina, la vente de pâtés et pâtisseries de la Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques aura permis à plusieurs de remplir leur frigo et congélateur de bons produits maison en vue des fêtes. Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles, qui proposait des portes ouvertes de leur local, une exposition de leurs créations ainsi que deux ateliers, était bien heureux d’accueillir autant de gens et de faire découvrir leurs activités et tout le savoir-faire de ses membres.

L’illumination de l’église, s’étant cette fois-ci poursuivie dans le cadre du 4 à 9 Flamboyant, aura une fois de plus marquée petits et grands, la façade ainsi que le versant Nord de ce bien patrimonial s’étant illuminés au gré d’un arc-en-ciel coloré dès le coucher du soleil. L’ambiance musicale a également su enflammer ce début de soirée festive dans le parc de l’église.

Visitez la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles pour revivre ou admirer les photos et vidéos de l’évènement. Un merci spécial aux bénévoles, aux commanditaires et aux participants qui ont contribué à la fête.