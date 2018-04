Aéroport Montréal-Trudeau : Conseils aux voyageurs pour la période des Fêtes

Plusieurs activités et surprises sont au programme cette année afin de vous faire vivre la magie des Fêtes. Que ce soit l'escouade de lutins qui se promèneront dans l'aérogare, les boîtes aux lettres qui permettent aux petits voyageurs d'envoyer une carte postale directement au Pôle Nord, les musiciens qui se chargent de l'ambiance musicale ou les restaurants et boutiques qui offrent des offres spéciales et de circonstance, tout est mis en place pour égayer votre passage à Montréal-Trudeau.