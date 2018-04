Pour les fêtes, offrez le cadeau de la littératie à vos enfants

L’alphabétisation a une incidence profonde sur la vie des gens. Les enfants et les adolescents qui aiment lire et qui, à l’école, améliorent quotidiennement leurs compétences en lecture, disposent d’une avance considérable pour ce qui est de leur réussite professionnelle et de leur bonheur personnel. Mais les jeunes qui éprouvent des difficultés en lecture risquent de devoir se battre toute leur vie.



Les Canadiens sont conscients que de bonnes compétences en lecture peuvent transformer la vie des gens.

Un sondage récent sur l’alphabétisation mené par Environics a révélé que 9 répondants sur 10 croient que l’amélioration des compétences en littératie accroît la qualité de vie, et 87 % croient que l’on devrait faire davantage pour augmenter le niveau d’alphabétisme.



Lorsqu’on demande quels sont les effets négatifs d’un faible niveau d’alphabétisme :

86 % croit qu’un faible niveau d’alphabétisme limite les possibilités d’emploi

76 % croit que ceci augmente les risques de pauvreté

40 % croit que ceci a des conséquences négatives sur la santé



D’autres études démontrent clairement que l’amour de la lecture, pas seulement les compétences en lecture, est un indicateur déterminant à la réussite scolaire. Inversement, les enfants qui éprouvent des difficultés en lecture ont quatre fois plus de risques de décrocher avant le secondaire.

Pour les parents, la saison des Fêtes est un moment idéal pour encourager leurs enfants à lire. En leur offrant plus d’occasions de lire, les parents peuvent éveiller l’intérêt de leurs enfants pour la lecture et ainsi établir une base solide au développement de leurs aptitudes en littératie.

«La lecture nourrit l’imagination des enfants », affirme Stephen Faul, président de Collège Frontière, un organisme d’alphabétisation pancanadien à but non lucratif. « Il n’y a pas de meilleure façon d’élargir ses horizons, d’accroître sa confiance en soi et de stimuler sa créativité. Le fait d’utiliser de simples activités pour encourager vos enfants à lire peut avoir un impact considérable sur leur réussite future. L’une des grandes leçons que nous avons apprise en offrant des programmes en littératie à des milliers de gens annuellement, est l’importance de commencer à lire à un très jeune âge.»

Voici quelques suggestions offertes par Collège Frontière pour encourager votre enfant à lire durant le temps des Fêtes :

Instaurez la tradition de lire son livre préféré chaque année durant cette période. Pensez aux activités préférées de votre enfant (par ex. ses passe-temps) et trouvez à cet effet du matériel à lire à voix haute (magazines, brochures, articles journaux).

Si votre famille reçoit des cartes de souhaits, invitez votre enfant à les lire à voix haute, ou aidez-le à créer ses propres cartes et à écrire des messages destinés à la parenté et aux amis.

Encouragez les enfants plus âgés à lire avec les plus jeunes, ce qui contribuera au développement des compétences en lecture de tous.

Incitez votre enfant à fréquenter sa bibliothèque locale et laissez-le choisir les livres à apporter à la maison. En route pour visiter la parenté ou des amis, encouragez votre enfant à lire les panneaux de rue. Demandez-lui de vous aider à dresser votre liste d’épicerie ou de lire les étiquettes sur les produits. Encouragez-le à lire des recettes et à vous aider avec les mesures et le temps de cuisson.



Pour les parents, la vraie magie des Fêtes est de créer des traditions et des souvenirs familiaux qui dureront pour la vie, voire même pour les générations futures. L’habitude de lire, de raconter des histoires et des contes à votre enfant est un moyen simple et efficace de tisser et de renforcer les liens familiaux et de lui offrir par le fait même la chance d’un avenir meilleur et plus heureux.

Pour le temps des Fêtes, offrez le cadeau de la littératie à votre enfant. Lisez-lui des livres et faites-en des semences pour son avenir.