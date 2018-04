Des choristes chantent Noël pour la Maison Martin-Matte

Les choristes de l’ensemble vocal Synergie de Trois-Pistoles et du chœur Amisol de Saint-Alexandre ont chanté pour la Maison Martin-Matte. En fait, ils ont présenté un concert de Noël à Trois-Pistoles dont une partie des profits a été remise à l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques pour ce projet.

Cette prestation du temps des fêtes a permis d’amasser une somme de 2 225 $ au profit de la réalisation de ce projet dans la MRC des Basques. La sixième Maison Martin-Matte au Québec comprendra 14 logements adaptés avec services à Trois-Pistoles. C’est un projet piloté par l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques.

«Merci à tous les choristes du chœur Amisol et de l’ensemble vocal Synergie pour le partage et les moments magiques vécus lors de nos deux concerts de Noël à Saint-Alexandre et à Trois-Pistoles. Merci aussi au public d’avoir été si nombreux à assister à ces évènements» a mentionné Françoise D’Amours pour l’ensemble vocal Synergie.