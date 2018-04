Noël par Étienne, Maïka et Olivier

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Si c’est moi qui décidais ce que je ferais pour Noël

par

Étienne Michaud

Pour moi, un Noël parfait comprend des cadeaux et des jeux vidéo. J’aurais déjà hâte d’ouvrir mes cadeaux. Parlons-en des cadeaux. Mon cadeau que je rêve d’avoir est une Nintendo Switch. C'est une nouvelle console. Avec ma Switch, j’aimerais avoir deux jeux: Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Aussi, j’aimerais recevoir des protège-lames pour mes patins de vitesse. Pour finir, j’aimerais aussi avoir un iPhone 8.

Maintenant, je vais parler des amis, de ma famille et mes cousins. J’aime quand je suis avec mes parents, ma marraine et mon parrain. Je me vois bien dans le sous-sol ou le salon à jouer à un jeu entouré de décorations de Noël comme un sapin rempli de boules de Noël, etc. Mon Noël parfait, je vous l'ai décrit: les cadeaux, l’ambiance, mais un vrai Noël parfait, ce serait d'avoir cinq Noëls de suite.

Mon plus beau Noël

par

Maïka

Mon plus beau Noël est la fois où ma grand-mère nous avait tous invités nous et nos cousins pour venir déjeuner avec eux. Après avoir déjeuné, nous sommes partis chez nous pour aller chercher nos patins. Ensuite, nous sommes allés patiner à la patinoire extérieure à Saint-Antonin. On a eu beaucoup de plaisir avec nos cousins. Par la suite, tout le monde est venu chez nous. On s’est fait du chocolat chaud puis on a écouté un film avec nos cousins pendant que les adultes finissaient de préparer les décorations. Ensuite, nous sommes partis nous amuser dehors. On a glissé et on a fait des forts de neige pour ensuite faire une guerre de boules de neige.

Dans l’après-midi, ma tante, ma mère et moi sommes parties chercher quelques articles à l’épicerie pour préparer le délicieux repas que nous allions manger plus tard. En revenant à la maison, mes grands-parents étaient déjà arrivés pour manger notre délicieux souper de Noël. C’était très amusant. Ensuite, nous avons mangé le savoureux dessert que ma grand-mère avait préparé. Plus tard, on est tous allés s’asseoir dans le salon et on a déballé les cadeaux. Tout le monde était joyeux. Ce 25 décembre-là, tout le monde s’amusait dans la maison, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents et moi jouions tous ensemble. J'espère que tous nos Noëls seront aussi plaisants que celui-ci.

Mon plus beau Noël

par

Olivier Morency

C`est le 24 décembre, la veille de Noël. Dehors, il neige. C'est trop beau. Notre maison est entourée de neige blanche. J’aide ma mère à préparer la nourriture, mais c'est plus fort que moi, il faut que je prenne un pain d’épice. Je vais jouer dehors avec mon grand frère et on fait un très gros bonhomme de neige. Le lendemain, à Noël, on va chez ma mamie, mais on a un problème en route. On manque de pain d’épice. Arrivés chez ma mamie, on a «placoté» de choses en famille. Vers 7 ou 8 heures, le père Noël arrive. Il faut lui donner les lutins. Après, il fait la tournée des cadeaux comme d'habitude. Je reçois mon cadeau dans les derniers, car je suis dans les plus vieux, mais ce n'est pas grave. J’étais trop content. J'ai eu une Xbox One. Quel beau cadeau de Noël! Je fais la tournée des câlins, car c'est un cadeau qui me vient de toute la famille. Le sapin s'illumine et on sert le repas. Comme d'habitude, on écoute une petite vidéo de nous quand on était petit.

Par la suite, nous avons joué à un jeu qui s’appelle question impossible. À la fin de la soirée, on est reparti chez nous. Ce Noël parfait restera gravé dans mes souvenirs à jamais.