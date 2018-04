Noël par Rosalie, Samuel et Justin

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus beau Noël

par

Rosalie Miville

Bonjour, je m’appelle Rosalie Miville. J’ai onze ans et je suis en sixième année. J’écris ce texte pour vous parler de mon plus beau Noël.

C’était il n’y a pas si longtemps, en 2016, quand nous sommes allés chez ma marraine. Nous avons apporté nos cadeaux et nous les avons déballés là-bas. Par la suite j’ai joué avec mes jouets, dont un petit chien électronique qui avance tout seul. J’ai vraiment aimé ce Noël, car toute ma famille était présente. Aussi, j’aime beaucoup Noël parce que c’est une bonne occasion de voir toute ma famille.

Voilà! J’espère que vous avez aimé que je vous raconte mon plus beau Noël. Je vous souhaite à vous aussi, cette année, de passer votre plus beau Noël!



Mon plus beau Noël

par

Samuel Murcia-Morales

Bonjour,

Si je pouvais choisir n’importe quel Noël de ma vie, je les prendrais tous, mais pour vous, j’en ai choisi un en particulier, car c’est mon plus beau. Je m’appelle Samuel Murcia, j’ai 11 ans et je suis heureux de vous écrire.

Il y a trois ans, quand j’étais en troisième année, je suis parti avec ma famille en Colombie, là où mes parents sont nés. Je suis parti le 14 décembre dans ce pays près du Brésil. Le soir du 24, nous avons mangé de la dinde, nous nous sommes amusés. Nous avons échangé les cadeaux et c’était palpitant. Nous n’avons pas dormi du tout et nous étions fatigués le lendemain matin.

Merci d’avoir lu mon texte.



Mon plus beau Noël

par

Justin Ouellet

Bonjour,

Mon nom est Justin Ouellet, j’ai 12 ans et je vais à l’école Joly. Je suis en sixième année et j’ai une sœur en troisième année. Ma mère travaille à l’hôpital et mon père chez Comairco.

Mon plus beau Noël s’est passé quand j’avais 4 ans. Mon père s’était déguisé en père Noël et il avait mis des lunettes de travail pour faire les lunettes de père Noël. Mais ce que j’ai aimé, c’est quand ma grand-mère s’est assise sur le père Noël et qu’elle a pété. On a bien rigolé. Ne vous en faites pas, je lui ai demandé la permission pour écrire cela dans mon texte ☺. On a mangé de la dinde cuisinée par ma grand-mère et c’était très bon. C’était un très beau Noël.